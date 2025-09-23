Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımlar ve oyuncuları açıkladı. Buna göre, Süper Lig’in 6. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Göztepe, Beşiktaş, Antalyaspor, Trabzonspor, Kocaelispor, Fenerbahçe, Galatasaray: ’çirkin ve kötü tezahüratı’

- Göztepe, Kocaelispor: ’saha olayları’

- Kasımpaşalı futbolcu Ribeiro Dias Carlos Miguel’in, Fenerbahçe maçındaki ’kural dışı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya sevkine karar verildi.