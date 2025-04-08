Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın aralarında olduğu 8 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig’in 30. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Adana Demirspor Kulübü görevlisi Ferdi Eryılmaz’ın 04.04.2025 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 08.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

- Kayserispor Kulübü’nün 04.04.2025 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

- Kayserispor Kulübü futbolcusu Onurcan Piri’nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 08.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

- Kayserispor Kulübü futbolcusu Gökhan Sazdağı’nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 05.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

- Çaykur Rizespor Kulübü’nün 05.04.2025 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

- Sivasspor Kulübü’nün 05.04.2025 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

- Corendon Alanyaspor Kulübü’nün 06.04.2025 tarihinde oynanan Corendon alanyaspor - Bodrum FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/14 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

- Fenerbahçe Kulübü’nün 06.04.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

- Trabzonspor Kulübü’nün 04.04.2025 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi Taner Fikret Saral’ın açıklamalarının kulüp sosyal medya (X) hesabından paylaşılması suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

- Trabzonspor Kulübü idarecisi Taner Fikret Saral’ın 04.04.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabından yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

- Kasımpaşa Kulübü’nün 07.04.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

- Beşiktaş Kulübü’nün 07.04.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

- Beşiktaş Kulübü futbolcusu Tayyip Talha Sanuç’un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."