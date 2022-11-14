Süper Lig'e Dünya Kupası arası
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta bir maç dışında tamamlanırken, alınan sonuçlar deplasman takımlarına yaradı. Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına lider girerken Galatasaray, Başakşehir deplasmanında aldığı tarihi sonuçla zirve yarışına ortak oldu.
Spor Toto Süper Lig’de 14. hafta bir maç dışında tamamlanırken, alınan sonuçlar deplasman takımlarına yaradı. Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına lider girerken; Galatasaray, Başakşehir deplasmanında aldığı tarihi sonuçla zirve yarışına ortak oldu.
20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verildi. Ara öncesi Süper Lig’in 14. haftasında 8 karşılaşma oynanırken, toplam 26 gol atıldı. Haftanın kapanış maçı olan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi, Taksim’de yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.
Fenerbahçe’de seri sona erdi
29 puanla Süper Lig’de lider olan Fenerbahçe, konuk ettiği Giresunspor’a 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertliler, lige verilen ara öncesi avantaj kaybetti. Fenerbahçe, bu yenilgiyle birlikte 14 maç sonra Kadıköy’de mağlubiyet yaşamış oldu. Ligde 8 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Kanarya, bu sezon 2. yenilgisini aldı.
Galatasaray’dan gövde gösterisi
Haftanın en önemli karşılaşmasında Galatasaray, Başakşehir’i deplasmanda tarihi bir sonuçla mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu’nun hat-trick yaptığı mücadeleden 7-0’lık skorla galip ayrılırken, üst üste 3. galibiyetini elde etti. Bu sonuç ev sahibi ekibin tarihinin en farklı mağlubiyeti olarak kayıtlara geçerken, turuncu-lacivertliler haftayı 24 puanla 5. sırada tamamladı. Galatasaray ise puanını 27’ye yükselterek ikinci sıraya yerleşti.
Trabzonspor beraberliğe abone
2 futbolcusunun cezalı olduğu haftada MKE Ankaragücü’ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 1-1’lik sonuçla berabere ayrılırken puanını 23’e yükseltti ve haftayı 7. sırada tamamladı. Bordo-mavililer oynadığı son 5 müsabakada 4 beraberlik yaşadı.
Gol krallığında zirve Valencia’nın
Süper Lig’in gol krallığı tablosunda ilk haftadan itibaren zirvede yer alan Fenerbahçeli Enner Valencia gol sayısını 13’e yükseltti. Sıralamada ikinci sırada 9 golle Antalyaspor’un forveti Haji Wright bulunuyor. Fatih Karagümrük takımının gol yükünü çeken isimlerden Fabio Borini ve Mbaye Diagne ise 7 golle sıralamada yer alıyor.
İşte haftanın maçları ve sonuçları:
Corendon Alanyaspor: 0 - Adana Demirspor: 0
MKE Ankaragücü: 1 - Trabzonspor: 1
Sivasspor: 2 - Ümraniyespor: 2
Fenerbahçe: 1 - Giresunspor: 2
Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 7
Fatih Karagümrük: 3 - Gaziantep FK: 3
İstanbulspor: 0 - Hatayspor: 1
Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2