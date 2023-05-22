Süper Lig'e yükselen İzmit Belediyespor kupasını kaldırdı

Kadınlar Basketbol Ligi play-off serisinde beşinci maçın son saniyesinde kazanarak Süper Lig’e yükselmeye hak kazanan İzmit Belediyespor gözyaşları arasında kupasını kaldırdı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin play-off final serisi 5. maçında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi’ni konuk eden İzmit Belediyespor maçı 57-56 kazanarak Süper Lig’e yükseldi. Maçtan sonra ödül töreni gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve kentin önde gelen spor insanlarının takip ettiği maçın ardından düzenlenen ödül törenine; TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri; Aydın Şerbetçioğlu, Gökhan Dinçer, Resul Kerse, Kadın Ligleri Direktörü İlker Kırbaş, TKBL Direktörü Esra Erden Atacan, TBF MHK Başkanı Recep Ankaralı da katıldı. Önce Antalyalı sporculara madalyalarının takdim edildiği törende Süper Lig’e yükselen İzmit Belediyesporlu oyuncular play-off şampiyonluğu kupası kaldırırken büyük mutluluk yaşadı. Salonu tıklım tıklım dolduran yüzlerce taraftar, İzmit Belediyespor teknik ekibi ve sporcularla dakikalarca şampiyonluğu kutladı. Kupa, kaptan Betül Pehlivan’ın ellerinde yükselirken konfeti yağmuru eşliğinde takım sezon boyu gösterdiği emeğin karşılığını aldı.

Yaşar Kardaş: “Çıkamaz diyenler utansın”

Seneye de takımın Avrupa’ya gitmesi için uğraşacaklarını söyleyen İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yaşar Kardaş, “Uzun bir sezondu. Şampiyonlukla neticelendirdik. Bizim için ‘Play-Off’a çıkamaz’ diyenler utansın. Bu takım seneye de Avrupa’ya gidecek inşallah” dedi.

Eda Şahin: “Şampiyonluğu hak ettik”

Deprem felaketinin ardından takımı lige devam edemediği için İzmit Belediyespor’a transfer olan ve şampiyonluk maçında yıldızlaşan Eda Şahin, “Şampiyon olmayı hak ettik. Buralara gelmek için hep birlikte büyük emek sarf ettik. Final hata kabul etmiyor. Yüreğini koyan kazanıyor. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Fatma Kaplan Hürriyet: “Müthiş bir zafer”

Şampiyonluk kutlamalarının ardından duygularını dile getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit Belediyespor sezonun başından beri büyük mücadele ettiğimiz şampiyonluğa nihayet ulaştık. Çok uğraştık, çok mücadele ettik. Halkımız destekledi. Müthiş bir zafer. Bizim için müthiş bir şampiyonluk. Hak ettiğimiz, beklediğimiz, mücadele ettiğimiz yerdeyiz. Bütün İzmitlileri, teknik ekibi ve çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. İzmit Belediyespor’un şampiyonluğu bütün İzmitlilere hayırlı olsun” diye konuştu.

Hasan Fırat Okul: “Yine zor yoldan yaptık”

Şampiyonluğun mimarı İzmit Belediyespor Başantrenörü Fırat Okul, “Bir sayıyla olsun bizim olsun dedik. Gerçekten de öyle oldu. Yine en zor yoldan yaptık. Nihayetinde amacımıza ulaştık. Allah herkesten razı olsun. Çok uzun bir sezon oldu. Biz hedefleri normalde play-off’a girmek olan bir takımı ‘Play-Off şampiyonu yapacağız’ dedik. Sonuna kadar da buna inandık. İnişler çıkışlar oldu ama elimizden geleni yaptık. Seneye yatırım yapıp o ligde kalıcı olup iyi işler yapmamız lazım. Avrupa’ya da gitmek istiyoruz. Artık daha önceki senelerde yapılan hatalar yapılmıyor, maddi olarak sıkıntı yaşamıyoruz. Bunun da karşılığını alacağız. Bizim elimize ne verilirse o karşılığında en iyisini yaparız. Bunu biliyoruz. Bugün zor yoldan da olsa başardık. Maç içinde elli kere duygularım değişti. Göz göre göre hatalar yapıyoruz. Bunu engelleyemiyoruz. Nitekim sonunda riskler aldık. Candide’nin ve Senay’ın attığı üçlük. Gerçekten aldığımız risklerin karşılığını verdi. Bugün Allah da yanımızdaydı. Bu maç iyi geçerse diye bu akşam yapmayı planladıklarım vardı, dualarımızı da edeceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

Betül Pehlivan: “Hiç vazgeçmedik”

Başarılı bir sezonu geride bırakan ve takımının şampiyonluğunda büyük katkısı olan Betül Pehlivan, "Yarı final de çok zor geçmişti, final de öyle oldu. Sonunda kupayı aldığımız için çok mutluyuz. Çok emek verdik. Hiç vazgeçmedik. Saha içinde biz de çok heyecanlandık. Gerekli anlarda sakin kalmayı bildik. Top da bizi sevdi. Allah da yardım etti. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Ezgi Manlacı: “Süper Lig’e hoşgeldik”

Maçta yaklaşık 33 dakika süre alan ve şampiyonluğa önemli katkı sağlayan Ezgi Manlacı, “Bizim için çok zorlu bir maçtı. Neredeyse 40 maç yaptık. Çok yorucu oldu. Alanya’ya gittik geldik. Kendi evimizde şampiyon olmak istiyorduk. Son saniye de olsa kazandık. Çok mutluyuz. Süper Lig’e hoşgeldik” sözlerini kaydetti.