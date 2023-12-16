Süper Lig hakemleri, müsabakalarda görev almaya devam edecek

Süper Lig hakemleri ortak yaptığı açıklamada, maçlara çıkmaya devam edeceklerini duyurdu.

MKE Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e gerçekleştirdiği yumruklu saldırının ardından maça çıkmama kararı alan hakemlerden ortak açıklama geldi. Yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bildiğiniz gibi 11 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının bitiş düdüğünün ardından arkadaşımız Halil Umut Meler’in maruz kaldığı menfur hadise sonrasında ortak bir karar almış ve bir sonraki açıklamamıza kadar müsabakalara çıkmayacağımızı siz değerli kamuoyuna beyan etmiştik.

Yaşanan bu üzücü hadise sonrasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet organları ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Üyeleri son derece hızlı şekilde radikal tedbirler almış, vahim olay ve faillerinin üzerine son derece hızla ve kararlılıkla gidilmiştir.

Tüm bu yetkili organların yanı sıra dünyanın her köşesinden üzüntü ve destek mesajları yayınlanmış ve konu tüm dünya kamuoyu nezdinde çok büyük gündem oluşturmuştur.

Geçen günler içinde arkadaşımız Halil Umut Meler’in sağlık durumu da iyiye gitmiştir. Tüm bu gelişmeler sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Mehmet Büyükekşi ile bu saldırı ile sonuçlanmış olan süreç hakkında endişe ve taleplerimizi dile getirmek üzere görüşmek istedik. Başkanımız tüm Süper Lig Hakemleri, VAR Hakemleri, Yardımcı Hakemler Temsilcisi ve A Klasman Hakemleri Temsilcisi’nin katılımı ile son derece şeffaf bir toplantı düzenlenmesi için ortam hazırlamıştır.

Bu toplantıda Hakemler olarak Sayın Mehmet Büyükekşi’ye aşağıdaki konu başlıklarında endişe ve taleplerimizi dile getirdik:

- Saha içi ve seyahat güvenliği

- Olası şiddet ve darp olaylarında özellikle en alt kademedeki mağdur hakem arkadaşlarımızın hukuki ve sağlık ihtiyaçlarının TFF tarafından üstlenilmesi

- Disiplin Talimatlarında daha caydırıcı düzenlemelerin yapılması

Bu ve benzeri konular ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız gerekli çalışmaların mutlaka ivedilikle yapılacağı yönünde görüş bildirmiştir.

Sonrasında ilk açıklamamızda belirttiğimiz gibi önceliğimiz olan Halil Umut Meler arkadaşımız ile de görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Tüm bu takvim çerçevesinde geldiğimiz noktada son derece hızlı reaksiyon göstermiş olan devlet kademeleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve adli mercilerin attığı adımlar sonrasında futbol hayatının normal akışına dönmesi yönünde bizler de akemler olarak yapmakta olduğumuz kamu görevine geri dönme kararı almış bulunmaktayız."