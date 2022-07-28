Siemens
SON
DAKİKA
Avcılar'da fabrika yangınının çıktığı caddede trafik akışını sağlayan bekçiye araba çarptı
Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Bandırma'da deniz seferleri iptal edildi
İlhan İrem hayatını kaybetti
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Süper Lig'in ilk 2 hafta programı değişti

Spor Toto Süper Lig'in 1 ve 2. hafta programında, UEFA tarafından açıklanan Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynayacağı maçların tarihi nedeniyle değişikliğe gidildi.

Süper Lig'in ilk 2 hafta programı değişti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Spor Toto Süper Lig’in 1 ve 2. hafta programında, UEFA tarafından açıklanan Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında oynayacağı maçların tarihi nedeniyle değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Fenerbahçe’nin 4-11 Ağustos tarihlerinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle Spor Toto Süper Lig’in ilk 2 hafta programında değişiklikler yapıldığı bildirildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Buna göre; Fenerbahçe’nin 1. haftada 5 Ağustos Cuma günü oynayacağı Ümraniyespor müsabakası 8 Ağustos Pazartesi gününe, 2. haftada 13 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakası ise 15 Ağustos Pazartesi gününe alındı.

Bu değişikliklere bağlı olarak 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15’te oynanacak olan İstanbulspor - Trabzonspor müsabakasının saati ise 21.00 olarak değiştirildi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda devam eden bakım onarım çalışmaları nedeniyle sezonun açılış müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Öte yandan, 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45’te oynanacağı duyurulan Galatasaray - Giresunspor müsabakası da yayın planı gereği 13 Ağustos Cumartesi gününe saat 21.45’e alındığı açıklandı.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri Belediyesinden 220 çocuğa coşkulu sünnet şöleni
Silivri Belediyesinden 220 çocuğa coşkulu sünnet şöleni
'Yetkili servis' oyunuyla vatandaşı dolandıran şebeke çökertildi
'Yetkili servis' oyunuyla vatandaşı dolandıran şebeke çökertildi
Silivri'ye yeni hükümet konağı
Silivri’ye yeni hükümet konağı
Yazlık sinema tüm heyecanıyla devam ediyor
Yazlık sinema tüm heyecanıyla devam ediyor
Saman yüklü tır alev alev yandı
Saman yüklü tır alev alev yandı
Selimpaşa kavun ve bamya festivali 24 Temmuz'da
Selimpaşa kavun ve bamya festivali 24 Temmuz’da
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin