Süper Lig: İstanbulspor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Süper Lig: İstanbulspor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında İstanbulspor, Hatayspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı İstanbul ekibinin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçta dakikalar (İlk yarı)

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

5. dakikada sol kanattan Ghoulam’ın pasında topla buluşan Ömer Faruk Beyaz’ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Jensen’in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

26. dakikada Vorobjovas’ın savunmanın arkasına attığı pasta Cengiz’in uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Emir Kaan Gültekin, topla birlikte ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Erce’nin müdahalesiyle meşin yuvarlak Jackson’ın önünde kaldı. Sağ çaprazdan Jackson’un vuruşunda yakın direkten dönen topu ceza yayı üzerinde alan Loshaj düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada sol taraftan Ghoulam’ın yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Strandberg’in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.

45+1. dakikada sol taraftan Jackson’un yaptığı ortada Ndao’dan önce kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kontrol etti.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Ndao, Loshaj, Jackson, Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Sambissa, Vefa Temel, Mamadou, Coly, Özcan Şahan, Ethemi, Tunahan Şamdanlı, Traore

Teknik Direktör: Hakan Yakın

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam, Massanga, Strandberg, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz, Lamkel, Dadaşov

Yedekler: Bekaj, Görkem Sağlam, Burak Yılmaz, Hodzic, Maksimovic, Aabid, Aburjania, Oğuzhan Matur, Burak Bekaroğlu, Rivas

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Loshaj (dk. 26) (İstanbulspor)

Sarı kart: Ghoulam (Hatayspor)