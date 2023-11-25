Süper Lig: İstanbulspor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında İstanbulspor, Hatayspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı İstanbul ekibinin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçta dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sol kanattan Ghoulam’ın pasında topla buluşan Ömer Faruk Beyaz’ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Jensen’in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
26. dakikada Vorobjovas’ın savunmanın arkasına attığı pasta Cengiz’in uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Emir Kaan Gültekin, topla birlikte ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Erce’nin müdahalesiyle meşin yuvarlak Jackson’ın önünde kaldı. Sağ çaprazdan Jackson’un vuruşunda yakın direkten dönen topu ceza yayı üzerinde alan Loshaj düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
45. dakikada sol taraftan Ghoulam’ın yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Strandberg’in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
45+1. dakikada sol taraftan Jackson’un yaptığı ortada Ndao’dan önce kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kontrol etti.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Ndao, Loshaj, Jackson, Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Sambissa, Vefa Temel, Mamadou, Coly, Özcan Şahan, Ethemi, Tunahan Şamdanlı, Traore
Teknik Direktör: Hakan Yakın
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam, Massanga, Strandberg, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz, Lamkel, Dadaşov
Yedekler: Bekaj, Görkem Sağlam, Burak Yılmaz, Hodzic, Maksimovic, Aabid, Aburjania, Oğuzhan Matur, Burak Bekaroğlu, Rivas
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Gol: Loshaj (dk. 26) (İstanbulspor)
Sarı kart: Ghoulam (Hatayspor)