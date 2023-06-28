Süper Lig kulüplerinden bayram mesajları
Spor Toto Süper Lig kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla bayram mesajı paylaştı.
Spor Toto Süper Lig kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla bayram mesajı paylaştı.
Kulüplerin sosyal medya hesabında yer alan mesajlarda şu ifadeler kullanıldı:
Galatasaray: "Bayramlar bir araya gelmenin, ortak sevincin, hoşgörünün ve toplumsal birliğin temel taşlarıdır. Kurban Bayramı’nın da iyilikleri çoğaltıp karanlıkları aydınlığa çıkarması dileğiyle bayramınızı kutluyoruz."
Fenerbahçe: "Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramımız kutlu olsun!"
Beşiktaş: "Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun."
Medipol Başakşehir: "Kurban Bayramımız mübarek olsun..."
Antalyaspor: "Kurban Bayramı’nın camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni eder; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi dileriz."
Konyaspor: "Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik eder; barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. İyi Bayramlar."
Kasımpaşa: "Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramımız kutlu olsun."
Corendon Alanyaspor: "Kurban Bayramımız mübarek olsun!"
Fatih Karagümrük: "Kurban bayramımız mübarek olsun. Sevdiklerinizle mutlu, huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle."
Sivasspor: "Kurban Bayramınız mübarek olsun. Mutlu bayramlar."
İstanbulspor: "Tüm İslam alemininin mübarek Kurban Bayramı’nı kutlarız."
Adana Demirspor: "Kurban Bayramınız Mübarek Olsun."
MKE Ankaragücü: "Tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun."
Samsunspor: "Kurban Bayramımız kutlu olsun!"
Çaykur Rizespor: "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Kurban Bayramımız mübarek olsun."
Pendikspor: "Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dileriz."
Gaziantep FK: "Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimiz ile kutlar, sağlık, mutluluk ve iyi bayramlar dileriz."
Hatayspor: "Kurban Bayramımız kutlu olsun."