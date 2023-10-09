Süper Mario ve İhtiyar Kedi çocukların yüzünü güldürdü

Çayırova Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde bu hafta sonu sahnelenen "Süper Mario" ve "İhtiyar Kedi" adlı çocuk tiyatroları, miniklerin yüzünü güldürdü.

Çayırova Belediyesi, yeni dönem kültür ve sanat takviminin başladığını duyurmuştu. Bu çerçevede, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 7 Eylül Cumartesi günü sahnelenen Süper Mario ve 8 Eylül Pazar günü sahnelenen İhtiyar Kedi adlı çocuk tiyatroları, miniklerin yüzünü güldürdü. Her iki oyun da iki seans olarak izleyiciyle buluşurken, çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı. Tiyatro oyununu izleyen miniklerin, mutlulukları gözlerinden okundu.

Çayırovalılar bu hafta sonu da 3 ayrı etkinlik izleme şansı bulacak. Bu çerçevede, 14 Ekim Cumartesi günü, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde "Neşeli Şarkılar Çocuk Konseri" saat 13.00 ve 15.00’da sahnelenecek. 15 Ekim Pazar günü "Kitaplar Ülkesi" adlı çocuk oyunu ise saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans olarak Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. Öte yandan, yine 15 Ekim Pazar günü "Kayık Dünya" adlı yetişkin tiyatrosu saat 19.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Çayırovalıların beğenisine sunulacak.