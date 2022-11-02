Süper Toto Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelesi olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelesi olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig’de 13. hafta heyecanı 4 Kasım Cuma, 5 Kasım Cumartesi, 6 Kasım Pazar ve 7 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da haftanın hakemlerini duyurdu. Galatasaray’ın, sahasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabakada FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler görev alacak.
Süper Lig’de 13. haftanın programı ve hakemler şöyle:
4 Kasım Cuma
20.00 Ümraniyespor - Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa - Ankaragücü: Ümit Öztürk
5 Kasım Cumartesi
14.30 Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler
6 Kasım Pazar
14.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Erkan Özdamar
17.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen
20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
7 Kasım Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Hüseyin Göçek
20.00 Hatayspor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa