Süper Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Onur Bulut’un içeriye çevirdiği topta Cardoso topu ağlarla buluşturdu. (0-1)
25. dakikada İlhan Parlak’ın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruş az farka dışarıya çıktı.
38. dakikada Ankaragücü’nün sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu Emre Kılınç, paslaşarak kullandı. Pası alan Marlon’un açtığı ortada Sowe, kafa vuruşuyla Ankaragücü’ne beraberliği getirdi. (1-1)
42. dakikada Carole’un rakip orta sahanın ilk metrelerden kullandığı serbest vuruşta, Campanharo önünde kalan topu az farkla dışarı gönderdi.
44. dakikada Marlon’un sol kanattan açtığı orta ile ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Tolga Ciğerci’nin önünde kaldı. Tolga Ciğerci’nin sert şutunda kaleci Bilal Beyazıt gole izin vermedi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Esat Sancaktar xx, Deniz Caner Özaral xx
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Malcuit xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Marlon xx, Emre Kılınç xx, Tolga Ciğerci xx, Diack xx, Taylan Antalyalı xx, Beridze xx, Sowe
Yedekler: Nurullah Aslan, Oğuz Ceylan, Atakan Rıdvan Çankaya, Chatzigiovanis, Pedrinho, Rodrigues, Fıratcan Üzüm, Macheda, Arda Kumru, Furkan Ceylan
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Kayserispor: Bilal Beyazıt xx, Onur Bulut xx, Kolovetsios xx, Arif Kocaman xx, Carole xx, Mane xx, Kemen xx, Campanharo xx, Cardoso xx, Gökhan Sazdağı xx, İlhan Parlak xx
Yedekler: Cenk Gönen, Abdulkadir Taşdan, Hosseini, Karımı, Ramazan Civelek, Talha Sarıarslan, Uzodimma, Ackah, Mustafa Pektemek, Emrah Başsan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Sowe (MKEAnkaragücü) Cardoso (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Diack, Mujakic (MKE Ankaragücü)