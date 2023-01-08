Süper Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Kayserispor: 1 (Maç sonu)
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Kayserispor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Kemen’in ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Bahadır Han Güngördü gole izin vermedi.
62. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol eden Sowe, verdiği pasla Emre Kılınç’ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Emre Kılınç meşin yuvarlağı kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluşturdu. (2-1)
68. dakikada kısa paslarla ceza sahasına giren Ankaragücü’nde Tolga Ciğerci’nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe topu az farkla dışarı gönderdi.
90. dakikada Malcuit’in sağ kanattan kale önüne yerden attığı pasta Chatzigiovanis, altıpas içerisinden topu dışarıya gönderdi.
90+3. dakikada topu rakip savunmadan kapan Sowe, ceza sahası içinden vurduğu şutu az farkla dışarı çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Esat Sancaktar xx, Deniz Caner Özaral xx
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Malcuit xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Marlon xx, Emre Kılınç xx (Chatzigiovanis dk. 84 x), Tolga Ciğerci xx, Diack xx (Pedrinho dk. 75, x), Taylan Antalyalı xx, Beridze xx (Rodrigues dk. 90+3 ?), Sowe xx(Macheda dk. 90+3 ?)
Yedekler: Nurullah Aslan, Oğuz Ceylan, Atakan Rıdvan Çankaya, Fıratcan Üzüm, Arda Kumru, Furkan Ceylan
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Kayserispor: Bilal Beyazıt xx, Onur Bulut xx, Kolovetsios xx, Arif Kocaman xx (Talha Sarıarslan dk. 89 ?), Carole xx, Mane xx(Ramazan Civelek dk. 74, xx) Kemen xx, Campanharo xx (Karimi dk. 74 xx), Cardoso xx, Gökhan Sazdağı xx (Emrah Başsan dk. 74 xx), İlhan Parlak xx (Mustafa Pektemek dk. 58 xx)
Yedekler: Cenk Gönen, Abdulkadir Taşdan, Hosseini, Uzodimma, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Sowe (dk. 28), Emre Kılınç (dk. 63) (MKEAnkaragücü) Cardoso (dk. 15) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Diack, Emre Kılınç, Mujakic, Tolga Ciğerci, Ömer Erdoğan (MKE Ankaragücü) Mustafa Pektemek (Kayserispor)