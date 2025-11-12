Süpermarkette kampanya izdihama yol açtı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir süpermarkette yapılan indirim kampanyası, izdihama neden oldu. Çalışanların indirimli ürünleri vatandaşlara fırlattığı görüldü.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde yer alan Özen Gross şubesinde indirim kampanyası düzenlendi. Markette izdiham yaşanırken, çalışanlar indirimli ürünleri vatandaşlara fırlattı. Bu durum tepki toplarken, yaşanan izdiham kameralara yansıdı.

