Şüphe üzerine durdurulan 5 kişi de uyuşturucu ele geçirildi

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durduğu 5 kişide uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipler, şüphe üzerine S.K., A.D., E.K., C.B., U.S. isimli şahısları durdurdu.

Durdurulan 4 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 14 adet fişek, 27,12 gram metanfetamin, 5,25 gram esrar maddesi ve 15 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Öte yandan yunus ekipleri şüphe üzerine durdurduğu başka bir kişiye GBT sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada şüpheli S.D’nin “Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan aranması olduğunu tespit edildi.

S.D. ekiplerce gözaltına alındı.