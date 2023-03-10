Şüphe üzerine durdurulan araçtan 15 kilo uyuşturucu çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçtan 15 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçtan 15 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gebze’de şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, çanta içine konulmuş 15 kilogram skunk ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.