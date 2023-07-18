Şüphe üzerine durdurulan araçtan 560 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde şüphe üzerine durdurulan araçtan 560 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Şüphe üzerine durdurulan araçtan 560 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi
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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde şüphe üzerine durdurulan araçtan 560 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Kartepe TEM Otoyolu Ankara istikametinde uygulama gerçekleştirildi. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 560 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, araç sürücüsü hakkında ise işlem başlatıldı.