Şüphe üzerine durdurulan araçtan 6 düzensiz göçmen çıktı

Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, araç sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphe üzerine durdurulan araçtan 6 düzensiz göçmen çıktı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’de şüphe üzerine durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, araç sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce dün Körfez ilçesinde yapılan denetimlerde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Ekiplerce araçta yapılan kontrollerde 6 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemleri yapılan 6 göçmen, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü S.A. ise gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman