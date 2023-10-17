Şüphe üzerine durdurulan araçtan bin 205 elektronik sigara ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada bin 205 elektronik sigara ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, dün Gebze ilçesinde yapılan denetim sırasında şüphe üzerine bir araç durdurularak arama gerçekleştirildi. Araçta yapılan aramada 700 bin TL değerinde bin 205 elektronik sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanırken, diğer 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.