Şüphe üzerine durdurulan Bulgaristan plakalı araçtan 3 kilo uyuşturucu çıktı

Edirne’den Bulgaristan yönünde seyreden ve Kapıkule Jandarma Yol Kontrol-Uygulama Noktası’nda şüphe üzerine durdurulan Bulgaristan vatandaşı T.M. isimli şahsın kullandığı otomobilde köpek unsurları ile yapılan arama sonucu, 6 paket içerisinde 3 kilo metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, sorumluluk bölgesi içerisinde kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Kapıkule Jandarma Yol Kontrol ve Uygulama Noktası’nda uygulama yapan ekipler, Edirne-Bulgaristan yönünden yurt dışına gitmekte olan ve Bulgaristan vatandaşı 50 yaşındaki T.M. isimli şahsın kullandığı otomobilin içinde yolcu olarak bulunan Bulgaristan vatandaşı 42 yaşındaki S.M. ve 37 yaşındaki eşi S.M. isimli şahsıların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine harekete geçti.

Aracı durduran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpek unsurları ile birlikte arama yaptı. Otomobilde yapılan arama sonucu S.M. isimli şahsın el çantasında 2 paket ve aracın bagaj kısmında 4 paket olmak üzere toplam 6 paket içerisinde 3 kilo metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan Bulgaristan vatandaşı T.M. (50), S.M. (42) ve S.M. (37) isimli şahıslar işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik faaliyetlere, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.