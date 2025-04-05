Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şüphe üzerine aranan şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
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haber detay altı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şüphe üzerine aranan şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis(Yunus) Timleri tarafından 3 Nisan tarihinde İzmit ilçesinde şüphe üzerine kontrol edilen B.Y. isimli şahsın üzerinden 31.2 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyulurken şüpheli B.Y., uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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