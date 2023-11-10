Şüphe üzerine durduruldu bavulundan uyuşturucu madde çıktı

Tekirdağ'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şüphelinin bavulunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphe üzerine durduruldu bavulundan uyuşturucu madde çıktı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şüphelinin bavulunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Saray İlçesinde meydana geldi. Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri gerçekleştirdikleri devriye esnasında hal ve hareketlerinden şüphelendikleri F.G. isimli şüphelinin üzerinde ve bavulunda arama gerçekleştirdiler. Yapılan aramada şüphelinin bavulu içerisinde 306 adet SYMRA ibareli Uyuşturucu ve Uyarıcı madde olduğu değerlendirilen Sentetik Ecza Hapı ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olayın ardından gözaltına alınarak Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürülen şüpheli F.G. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.