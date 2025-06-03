Şüphe üzerine durduruldu, üstünden ruhsatsız tabanca çıktı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde ruhsatsız silahla yakalanan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde ruhsatsız silahla yakalanan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İncilli Mahallesi’nde mahalle bekçileri, şüphelendikleri E.K.’nın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek bulunurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı gözaltına alarak hususa ilişkin inceleme başlattı.