Şüphe üzerine durduruldu, üstünden ruhsatsız tabanca çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ruhsatsız silahla yakalanan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphe üzerine durduruldu, üstünden ruhsatsız tabanca çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde ruhsatsız silahla yakalanan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İncilli Mahallesi’nde mahalle bekçileri, şüphelendikleri E.K.’nın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek bulunurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı gözaltına alarak hususa ilişkin inceleme başlattı.

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