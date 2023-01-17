Şüphe üzerine sorgulandı, üzerinden uyuşturucu çıktı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bekçilerin şüphesi üzerine sorgulanan şahsın üzerinden 14 parça uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bekçilerin şüphesi üzerine sorgulanan şahsın üzerinden 14 parça uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ömercikler Mahallesi 8005 Sokak’ta devriye görevi yapan bekçiler, şüphe üzerine Ç.K. isimli kişiyi sorgulamak üzere GBT kontrolü yaptı. Tedirgin tavırlar sergilemesi üzerine şüphelinin üzerinde arama gerçekleştiren bekçiler, 8 parça alüminyum folyoya sarılı metamfetamin, 6 parça alüminyum folyoya sarılı halde sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Konun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Buradaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.