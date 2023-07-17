Şüphe üzerine yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi

Tekirdağ’da polis ekipleri şüphe üzerine durdukları otomobilde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Saray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstanbul Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Otomobilde bulunan G.G., E.İ. ve E.K. isimli şahısların yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, alınan ifadelerin ardından Ö.L.K. isimli şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada ekipler bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilirken, Ö.L.K. isimli şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.