Şüpheli araçta 200 bin adet makaron bulundu

Tekirdağ'da şüpheli bir araçta yapılan aramada 200 bin adet makaron ele geçirildi.

Şüpheli araçta 200 bin adet makaron bulundu
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’da şüpheli bir araçta yapılan aramada 200 bin adet makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda Çerkezköy ilçesinde 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 130 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 70 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olayda 2 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.