Şüpheli araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi

Tekirdağ Kapaklı İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yasak ateşli silahlar kapsamında yapılan çalışmada ruhsatsız silah ele geçirildi.

Olay, 6 Kasım Pazartesi günü Kapaklı İnönü Mahallesi 29. Sokak’ta bulunan AVM karşısındaki boş arazide meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından şüpheli bulunan 59 AGD 692 plakalı araçtaki Ü.B. isimli şahsın üzerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet boş şarjör ele geçirildi. Araçta bulunan şahıs ve ele geçirilen malzemeler gerekli işlemler için polis merkezine götürülürken olay ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.