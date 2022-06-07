Şüpheli araçtan binlerce uyuşturucu ilaç ele geçirildi

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdiği esnada, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekipler tarafından yapılan aramada, 1 koli içerisindeki 55 pakette (her bir pakette 56 adet hap bulunan) toplamda 3 bin 80 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan yeşil reçeteli sentetik hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı talimatı ile araçta bulunan şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında soruşturma işlemleri başlatıldı.