Şüpheli araçtan kaçak elektronik sigara çıktı
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli araçtan kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli araçtan kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, D.T. isimli şahıs tarafından araç ile İstanbul’dan Tekirdağ’a kaçak yollarla malzeme getireceğinin tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 25 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.