Şüpheli araçtan onlarca muşta ve bıçak çıktı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçtan onlarca muşta ve bıçak çıktı.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçtan onlarca muşta ve bıçak çıktı.
Malkara’nın Kavakçeşme Mahallesi’nde jandarma ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi esnasında sürücülüğünü H.P. isimli kişinin yaptığı aracın bagaj kısmında yapılan kontrolde; 50 adet muşta, 11 adet sustalı bıçak ve 11 adet kelebek bıçak ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.