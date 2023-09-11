Şüpheli araçtan onlarca muşta ve bıçak çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçtan onlarca muşta ve bıçak çıktı.

Şüpheli araçtan onlarca muşta ve bıçak çıktı
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçtan onlarca muşta ve bıçak çıktı.

Malkara’nın Kavakçeşme Mahallesi’nde jandarma ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi esnasında sürücülüğünü H.P. isimli kişinin yaptığı aracın bagaj kısmında yapılan kontrolde; 50 adet muşta, 11 adet sustalı bıçak ve 11 adet kelebek bıçak ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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