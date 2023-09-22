Şüpheli araçtan tabanca ve uyuşturucu çıktı

Tekirdağ'da jandarmanın gerçekleştirdiği yol uygulamasında araçta uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Şüpheli araçtan tabanca ve uyuşturucu çıktı
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Tekirdağ’da jandarmanın gerçekleştirdiği yol uygulamasında araçta uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratlı ilçesi İnanlı Mahallesi’nde gerçekleştirdiği uygulamada şüphe üzerine durdurduğu bir araç içerisinde inceleme başlattı. Uygulama durdurulan araç içerisinde 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 3 adet 7,65 fişek, 5 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Araç içerisinde bulunan M.D. ve Ö.T. gözaltına alınarak işlem başlatıldı.