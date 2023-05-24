Şüpheli araçtan tabancalar çıktı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan tabanca, bıçak ve sopa benzeri malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli araçtan tabancalar çıktı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan tabanca, bıçak ve sopa benzeri malzemeler ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığının önleyici faaliyetleri çerçevesinde Demirköy ilçesinde icra edilen şok yol uygulamasında şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisindeki aramalarda 2 adet tabanca, 2 adet ekmek bıçağı, 1 adet muşta, 1 adet sopa ve 2 adet çakı ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılarak ele geçirilen tabanca ve eşyalara el konuldu.