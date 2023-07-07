Şüpheli araçtan uyuşturucu, silah ve 7 telefon ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 118 gram uyuşturucu, 2 tabanca ve 7 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Şüpheli araçtan uyuşturucu, silah ve 7 telefon ele geçirildi
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 118 gram uyuşturucu, 2 tabanca ve 7 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Temmuz’da Gebze’de şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 118 gram metamfetamin maddesi, 2 tabanca, 3 fişek, 7 cep telefonu, 10 sim kartı ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.