Şüpheli kovalayan polis aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Ataşehir’de sokak arasında şüpheli motosikletli şahsı kovalayan polis aracı, cadde üzerinde bir başka araca çarptı. Araçta bulunan iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Motosikletli ise olay yerinden uzaklaştı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 26’ncı sokak üzerinde şüpheli motosikletliyi kovalayan polis ekipleri, Seyitnizam Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 RSR 99 plakalı Toyota marka araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası 34 RSR 99 plakalı araçta bulunan iki kişi yaralandı. İtfaiye ekibi araçta sıkışan 1 kişiyi çıkartırken, diğer yaralı şahıs kendi çabasıyla araçtan indi. Polis aracında bulunan ekip ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sağlık ekibi yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından şahıslar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazaya sebep olan şüpheli motosikletli ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekibi kaçan şahıs için çalışma başlattı.

Kazaya tanık olan vatandaş Habib Çelikli, “Dışarıda ses duyduk. Polis aracının kaza yaptığını gördük. Motosikletli önde ilerlerken polis aracı arkasından kovalıyordu. Diğer araç cadde üzerinde ilerlerken kaza meydana geldi. Polis aracının çarpıştığı diğer araçta 2 yaralı vardı. Polis aracında bulunan memurların bir şeyi yoktu. Motosikletli kovalarken kaza meydana geldi. Motosikletli de uzaklaştı” dedi.