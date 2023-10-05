Şüphelilerden 1 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Muratlı ilçelerinde Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda iki kişi uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çerkezköy’de yapılan yol emniyet ve kontrol faaliyetinde Veliköy Mahallesi’nde durdurulan araç içerisinde F.T. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında beyaz kağıt içerisinde yaklaşık olarak 10 gram ağırlığında uyuşturucu madde tespit edildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Muratlı İstiklal-Kurtpınar Mahallesinde de Ü.I. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığının tespiti üzerine ikametinde jandarma ekiplerince yapılan aramada 1 kilo 770 gram kubar esrar, 0,68 gram kenevir tohumu, ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.