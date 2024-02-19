Şüphelinin üzerinden uyuşturucu hap çıktı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir şüphelinin üzerinde 14 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir şüphelinin üzerinde 14 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Muratlı’nın Balabanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.15 sıralarında devriye görevini icra eden jandarma güçleri, Z.P. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine şahsın üstünü aradı.
Yapılan üst aramasında, 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.