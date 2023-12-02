Sur Tatil Evleri GYO, halka arz oluyor

Gayrimenkul, perakende ve enerji sektörlerinde 30 yıla aşkın deneyime, 6 milyon metrekareden fazla inşaat bitirmesine ve 134 prestijli projeye sahip Sur Yapı’nın iştiraki Sur Tatil Evleri GYO, Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanıyor.

9.858.488.000 TL’lik gayrimenkul portföyü büyüklüğüne sahip olan Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

2,2 milyar TL büyüklüğündeki halka arzda Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. lider, İntergral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eş lider olarak görev alacak.

Halka arz büyüklüğü 2 milyar 213 milyon 100 bin TL

Hisse başına fiyatın 49.18 TL olarak belirlendiği ve 45 milyon adet hissenin satışa sunulacağı halka arzın 22,5 milyon nominal TL tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 22,5 milyon nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek. Halka açıklık oranı yüzde 26,87 olarak öngörülüyor.

“Geniş kitlelere hitap eden yenilikçi iş modeli’

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Sur Tatil Evleri GYO’nun haziran 2023 tarihli değerleme raporuna göre 9.858.488.000 TL değerindeki Sur Yapı Tatil Evleri Antalya Projesi geniş kitlelere hitap eden yenilikçi iş modeliyle hem tatil yönü olan hem de gayrimenkul yönü olan bir yatırım aracı. Paylaşım ekonomisi esasıyla hayata geçirildiği için yatırımcısına ömür boyu Türkiye’nin gözde ili Antalya’da hesaplı tatil imkânı sunarken, kullanılmadığı dönemlerde kiraya verilebildiği için tatilden para kazanmanın yolunu açıyor’’ diye konuştu.