Sur Yapı'nın Azerbaycan projeleri için ilk adımlar atıldı

Yurt içindeki ve yurt dışındaki yatırımlarıyla hızla büyüyen Sur Yapı’nın Azerbaycan vizyonu doğrultusunda geliştirdiği projelerde ilk imzalar atıldı. Azersu ile Salyan ve Neftçala şehirleri arasındaki temiz su ishale hattı projesinin sözleşmesini imzalayan firma, Azerbaycan su işleri kurumu Meliorasiya ile bir baraj projesinde, Azerbaycan’ın KOBİ’leri finanse eden kuruluşu Kobia ile de Karabağ bölgesi başta olmak üzere tüm Azerbaycan’ın yeniden yapılanması ile ilgili iyi niyet iş birliği anlaşmalarını imzaladı.

Sur Yapı, hızlı büyümesine yurt içindeki projelerinin yanı sıra yurt dışındaki projeleriyle devam ediyor. Azerbaycan’daki şehirlerin yeniden inşasına talip olan şirket, Azerbaycan vizyonu doğrultusunda geliştirdiği projelerde ilk imzaları attı. Sur Yapı’nın Altın Sponsor olarak destek verdiği Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Azerbaycan Forumu ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Azerbaycan Karma Ekonomik Kurulu toplantısına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, Sur Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Hakan Elmas ile Sur Yapı yetkililerinin yanı sıra Türk ve Azeri iş insanları katıldı.

“Tecrübemizi Azerbaycan’a taşıyoruz”

Sur Yapı’nın markalı konuttan ofise, sağlık yapılarından endüstriyel tesislere, altyapı projelerinden barajlara, lojistik merkezlerden hastane, okul ve camiye kadar geniş bir alanda projeler hayata geçirdiğini belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Şimdi Sur Yapı tecrübe ve kalitesini Azerbaycan vizyonumuz doğrultusunda yurt dışına taşıyoruz” dedi. Sur Yapı’nın kısa süre önce Bakü’de merkez ofis ve satış ofisini faaliyete geçirdiğini kaydeden Elmas, Sur Yapı olarak Azerbaycan’da faaliyet göstermeye başladıkları için büyük mutluluk ve gurur duyduk. Azerbaycan ve Türkiye olarak bizler, iki dost ülke olmanın ötesinde kadim bir kan ve gönül bağı olan kardeşleriz. Azerbaycan’ın merhum devlet başkanı, büyük insan Haydar Aliyev’in dediği gibi, iki devlet, bir milletiz. Bu nedenle Azerbaycan’da olmak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur vesilesidir” açıklamasında bulundu.

Azerbaycan projeleri için ilk adımlar atıldı

Azersu ile imzalanan protokol çerçevesinde içme suyu sorunu yaşan Neftçala şehri için Salyan ve Neftçala şehirleri arasında bir temiz su ishale hattı inşa edeceklerini anlatan Elmas, projenin Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından da takip edildiğini vurguladı.

Meliorasiya ile imzalanan iyi niyet protokolünün ise bir baraj inşasını kapsadığını ifade eden Elmas, “Kısa süre içinde sözleşme aşamasına gelen bu proje hem bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılamış, hem de Sur Yapı’nın inşaat sektöründeki 360 derecelik uzmanlığını bir kez daha ortaya koymuş olacak” diye konuştu.

Kobia ile yapılan iyi niyet anlaşmasıyla da Karabağ bölgesi başta olmak üzere tüm Azerbaycan’daki şehirlerin yeniden yapılanmasına büyük bir katkı sunacaklarını dile getiren Elmas, “Başta Karabağ bölgesinde yıkıma uğrayan şehirler olmak üzere tüm Azerbaycan’ın yeniden yapılanmasına büyük bir katkı sunacağız. Azerbaycan’da yaşayan kardeşlerimizin hak ettikleri çağın gereklerine uygun, modern ve sorunsuz yaşam alanlarına kavuşması için elimizden geleni yapacağız” ifadesini kullandı.

Azerbaycan’daki projelerin ilk imzaları atıldı

Toplantıda, ilk olarak Sur Yapı ile Azersu arasında Salyan ve Neftçala şehirleri arasındaki temiz su ishale hattı projesinin sözleşmesi imzalandı.

Gebele şehri yakınlarında Yengice barajı projesinin yapım işi için Azerbaycan su işleri kurumu Meliorasiya ile el sıkışan Sur Yapı, yakın tarihte sözleşme imzalayacak.

Sur Yapı, başta Karabağ bölgesinde yıkıma uğrayan şehirler olmak üzere tüm Azerbaycan’ın yeniden yapılanması için Azerbaycan’ın küçük ve orta ölçekli işletmelerini finanse eden kuruluşu Kobia ile de iyi niyet iş birliği anlaşması imzaladı.

“Almanya için de projelerimiz var”

Almanya’da da proje süreçlerinin devam ettiğini belirten Elmas, “Sur Yapı tecrübesini yurt dışına taşıma vizyonumuz doğrultusunda Almanya özelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Güzel işlere imzalar atıyoruz. İdari süreçlerin tamamlanmasının ardından yakın zamanda yeni projelerimizi paylaşacağım’’ dedi.

DEİK Türkiye Azerbaycan Forumu’nun Altın Sponsoru

DEİK Türkiye Azerbaycan Forumu vesilesiyle Azerbaycanlı iş insanlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Elmas, “DEİK ve Promo AZ iş birliğiyle düzenlenen bu foruma, Azerbaycan’da yatırımlar yapan bir firma olarak biz de davet edildik ve Altın Sponsor olarak destek verdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın da katıldığı bu toplantı hem Türkiye’den gelen firmalar hem de Azeri firmaları için oldukça verimli geçti” dedi.