Süratli aracıyla çarptığı iki kişiyi yaralayıp ardına bakmadan kaçtı

Ankara’da yol kenarına moloz istifleyen iki kişiye, sürücüsünün süratli kullandığı otomobil çarptı. Kazada biri ağır iki kişi yaralandı. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansırken, araç sürücüsü kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkan tadilatı için yol kenarına moloz istifleyen iki kişiye, iddialara göre sürücüsünün süratli kullandığı otomobil çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun iyi olduğu, diğerinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya sebep olan sürücü ise kaçarak kayıplara karıştı.

“Çarpmış ve kaçmış”

Kazanın kurallara uyulmadığı için meydana geldiğini söyleyen çevre esnaftan Mehmet Koparan: “Dışarıya atılan molozlar ve yolun çift tarafına da park yapılması sebebiyle yol iyice daraldı. Karşı taraftan gelen araç, yolun darlığından dolayı oradaki kişileri görmemiş. Ardında da çarpmış ve kaçmış. Kazada iki kişi yaralandı. Birisinin sol ayağı kırılmış, diğerinin de durumu ağırmış. Hastanedeymiş. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri geldi. İncelemeler yapıldı” ifadelerini kullandı.