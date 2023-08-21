Sürdürülebilir Finansman Ödülleri'nden Akbank'a 4 ödül

Global Finance tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Finansman Ödülleri 2023 kapsamında Akbank, dört önemli ödülün sahibi oldu.

İklim değişikliğiyle mücadele ve etki yatırımcılığı konularındaki öncü sürdürülebilir finansman çalışmalarına devam Akbank, Global Finance tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Finansman Ödülleri 2023 kapsamında dört prestijli ödüle layık görüldü. Yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ilk kez verilen ülke ödüllerinde ‘Sürdürülebilir Finansmanda Türkiye’nin En İyi Bankası’ seçilen banka, bu unvanı bu yıl da korudu. Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde de önemli başarılara imza atan banka, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir finansman ve çevresel sosyal risk değerlendirme süreçlerindeki şeffaflık sayesinde ‘Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinde Şeffaflıkta Üstün Liderlik’ ödülünü kazanırken, ‘Gelişmekte Olan Piyasalarda Sürdürülebilir Finansmanda Üstün Liderlik’ ve ‘Sosyal Bonolarda Üstün Liderlik’ ödüllerine de layık görüldü.

Bankanın uluslararası çapta elde ettiği bu başarıya dair açıklamalarda bulunan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Sürdürülebilir finansman, sürdürülebilirlik stratejimizin dört ana odak alanından biri. Uzun vadeli taahhütlerimiz ışığında bu alandaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın bu anlamlı ödüllerle uluslararası arenada da örnek gösterilmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de sürdürülebilir finansman alanında uzun vadeli taahhüt veren ilk mevduat bankası olarak, bu alandaki liderliğimizi sürdüreceğiz. 2021 yılının başında, 2030 yılının sonuna kadar 200 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlamayı taahhüt ettik. 2023’ün ilk yarısı itibarıyla daha yeşil ve kapsayıcı bir ekonomi için 2021 yılından beri toplamda 135 milyar TL finansman sağladık” dedi.

Binbaşgil, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Yeni Sürdürülebilir Finans Çerçevemizle, 2023 LMA (Loan Market Association) prensiplerine uyumlu, yeşil ve sosyal krediler sağlamaya ve ICMA (International Capital Market Association) prensipleri doğrultusunda yeşil, sosyal ve sürdürülebilir tahvil ihraç etmeye devam edeceğiz. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ele aldığı küresel problemlerle mücadele kapsamında, pozitif çevresel ve sosyal etkileri olan faaliyetlerin finansmanını, toplam finansman payımız içerisinde artırmayı hedefliyoruz. Yeşil ve Sosyal Krediler ürün gamımızı da genişletiyor, müşterilerimize özel çözümler sunuyoruz. Özellikle Türkiye’nin KOBİ’lere özel ilk yeşil dönüşüm paketi olan KOBİ Eko Dönüşüm Paketini, KOBİ’lerimizin yeşil dönüşümü açısından çok önemli görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de, müşterilerimize ve sektörümüze özel hazırladığımız ürünlerle, sürdürülebilir finansman alanında ürün gamımızı genişleteceğiz. Akbank olarak 2050’ye kadar ‘Net Sıfır Banka’ olma taahhüdümüz doğrultusunda çalışmaya, yeşil dönüşüm için destek vermeye devam edeceğiz.”