Agro Business tarafından organize edilen Agro TV ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ortak düzenlediği Sürdürülebilir Gelecek İçin “İklim-Su-Tarım” Zirvesi 28 Nisan 2023 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde birçok önemli ismi bir araya getirecek.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlik yıl boyu birçok farklı organizasyon ve çalışma ile genişletilecek. Mezopotamya’dan Konya Ovasına kadar suyun yolculuğunu, medeniyetlerin tarım ile ilişkisini, iklim değişikliğine dair çözüm önerileri sunmayı hedfleyen zirve, TürkTraktör ana sponsorluğunda ve Türkiye İş Bankası desteğiyle gerçekleşecek. Sürdürülebilir Gelecek İçin “İklim- Su-Tarım” zirvesinde Levent Erden, Nil Karaibrahimgil, Sencer Solakoğlu, Kıvılcım Kocabıyık gibi önemli isimlerin yanı sıra sektör temsilcileri, iklim aktivistleri, üniversite öğrencileri yer alacak.

28 Nisan 2023 Cuma günü saat 09.00 – 17.00 arası Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de gerçekleşecek zirvede, projenin belgesel çalışmasının lansmanı da yapılacak.