Sürdürülebilir Gelecek İçin 'İklim-Su-Tarım' Zirvesi yarın başlıyor

Sürdürülebilir Gelecek İçin “İklim-Su-Tarım” Zirvesi Boğaziçi Üniversitesi’nde birçok önemli ismin katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

Tarım sektörünü daha iyi noktalara taşımayı ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamayı kendine vizyon edinen Agro TV, önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Sürdürülebilir Gelecek İçin “İklim-Su-Tarım” ana temasıyla 28 Nisan Cuma (yarın) düzenlenecek olan zirve, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de gerçekleşecek. Zirvede, ‘İklim Hızla Değişirken Azalan Suyumuz’, ‘Gelecek İçin Sürdürülebilirlik’ ve ‘Sürdürülebilir Gıda İçin Üretim’ başlıklarında üç farklı panel düzenlenecek. Kamuoyunun yakından tanıdığı isimler panellerde konuşmacı olarak yer alacak, çözüm önerileri sunulacak. Ayrıca gençlerin ve iklim aktivistlerinin olacağı bir etkinlik de yapılacak. Yıl sonuna kadar yapılacak olan farklı etkinlikler ise rapor haline getirilecek ve sonuç kamuoyuyla paylaşılacak.

“Zirvenin geliri depremzedelere bağışlanacak”

Zirvede ayrıca ressam Mehmet Erşan’nın o gün yapacağı tablo açık artırma usulü ile satışa sunulacak ve zirvenin geliri ile birlikte elde edilecek miktar depremzedelere bağışlanacak. Agro TV ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (iklimBU) ortaklığında Agro Business organizasyonuyla düzenlenen ve ana sponsorluğunu Türk Traktör’ün üstlendiği zirveye aralarında İş Bankası, Bountarım, Yuvamdünya, Growmach Ve Growtech Farmer100’ün de bulunduğu çok sayıda firma da destek olacak.