Sürdürülebilir Mutfak Esenler'de konuşuldu

Esenler Belediyesi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde “Sürdürülebilir Bir Mutfak” adlı panele ev sahipliği yaptı. Mutfaklardaki israfa ve sürdürülebilirliğe dair önemli bilgilerin paylaşıldığı panelde, Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berat İnci, “Türkiye’de 4 kişilik bir çekirdek aile yılda ortalama 2 aylık asgari ücreti atıklarla birlikte çöpe atıyor” dedi.

Esenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Atıksız Hayat- Atıksız Mutfak” hareketi kapsamında “Sürdürülebilir Bir Mutfak” paneli düzenlendi. 16 Ekim Dünya Gıda Günü’ne özel düzenlenen panele Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berat İnci ile yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü “Atıksız Mutfak Atölyesi” proje danışmanı şef Esat Özata’nın yürüttüğü panelde, sürdürülebilir bir mutfağın nasıl olacağı ve atık yönetimi tüm yönleriyle ele alındı. Panel sonunda kış sofralarının vazgeçilmezi turşu kurularak püf noktaları meraklılarıyla paylaşıldı. “Atıksız Hayat- Atıksız Mutfak” projesi kapsamında şu ana kadar çok sayıda atölye, etkinlik ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirildiğini vurgulayan Şef Esat Özata, “Otel, lokanta, düğün salonu ve toplu yemek üretim firmalarında kontrolün sağlanmasının yanı sıra sürdürülebilirliliğe evlerden başlamak çok önemli. Çünkü Türkiye’de gıda atıklarının yüzde 50’si evlerden çıkıyor” sözlerini kaydetti.

Dünya sisteme tepki veriyor

Dünyada her üç gıdadan birinin çöpe atıldığının altını çizen Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berat İnci, “Türkiye’de 4 kişilik bir çekirdek aile yılda ortalama 2 asgari ücreti artık gıdalarla birlikte çöpe atıyor. Sadece domates atığında israfın rakamları dudak uçuklatacak boyutta. Kültürümüze baktığımızda bizde gıdanın bambaşka bir yeri var. İklim değişikliğiyle birlikte dünya artık bu bozulan sisteme tepki veriyor. Bizim bu noktada artık atmayı normalleştirmiyor olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

"Kişi başına düşen atık miktarı 93 kilogram"

İnci, evden başlayan bir atıksız hayat bilinci oluşturmanın gerekliliğini vurgulayarak, “Ölçmediğinizi yönetemezsiniz. Türkiye’de atıkların yüzde 50’si evlerden çıkıyor. Kişi başına düşen yıllık atık miktarı 93 kilograma ulaşmış boyutta. Günümüzde iklim değişikliğinin sebeplerinin yüzde 10’luk bölümüne atıklar sebep oluyor. Bunları önlemek basit farkındalıklarla mümkün. Bilinçli alışveriş yapmak ve ‘atık’ yerine ‘fazla gıda’ demek bile bir farkındalık oluşturacaktır. Dünya Gıda Günü’nde bunu yeniden hatırlamak ve sürdürülebilir bir hayatı referans almak büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

"Atıksız mutfağı uygulayan tek milletiz"

Panelde konuşan yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal ise “Dünyayı aslında küçük aile çiftçileri doyuruyor. Aile ve gıda deyince de akla dolayısıyla kadın geliyor. Dünya çapında çeşitli etkinliklerde farklı milletlerden kadınlarla bir araya geliyorum. Bizler Türk kadınları olarak atıksız mutfağı uygulayan tek milletiz. Bu bizim evvelden beri uyguladığımız bir yöntem aslında. Yazdığım yemek tariflerinde de kullanılan her gıdanın israf edilmemesine çok önem veriyorum ve o doğrultuda tarifler yazıyorum” dedi.