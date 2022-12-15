Sürdürülebilir Turizm Zirvesi'22 gerçekleştirildi

Sürdürülebilir Turizm Zirvesi’nde yurtiçi ve yurtdışından konuşmacıların katılımıyla gerçekleşti. Zirvede sürdürülebilir turizm ve Türkiye, iklim krizi, destinasyon yönetimi ve sorumlu turist kavramı ile sürdürülebilir turizmin finansmanının konuşuldu.

Yurtiçi ve yurtdışından konuşmacıların katılımıyla yapılan Sürdürülebilir Turizm Zirvesi iki gün sürdü. Sürdürülebilir turizm ve Türkiye, iklim krizi, destinasyon yönetimi ve sorumlu turist kavramı ile sürdürülebilir turizmin finansmanının konuşulduğu zirvenin, turizm endüstrisi için önemli bir yol haritası olacağı belirtildi.

Sürdürülebilir etkinlik kriterlerine uygun olarak organize edilen etkinlik öncesinde katılımcılara toplu taşıma kullanma, su şişelerini yanlarında getirme gibi tavsiyelerde bulunuldu ve transferler elektrikli araç ile yapıldı. Karbon ayak izi hesaplanan etkinlikte konuşmacılara ağaç dikim sertifikası verildi.

2-3 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen zirvede panel konuları, konuşmacılar ve sürdürülebilir etkinlik oluşu ile dikkat çekti.

Açılış konuşmaları TUSDER Başkanı Melek Çubuk, BÜYEM Direktörü Dr. Tamer Atabarut ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Maria D. Alvarez tarafından yapıldı.

Etkinliğin ilk gününde Sürdürülebilir Turizm ve Türkiye, İklim Krizi, Destinasyon Yönetimi, Turizm İşletmelerinde sürdürülebilirlik uygulamaları ve sorumlu turist kavramı oturumlar ile konuşulurken, bir sürdürülebilirlik örneği olarak Ovacık köyünün yolculuğu, sürdürülebilir turizmin finansmanı ve finansman kaynakları da anlatıldı.

İkinci günde ise sürdürülebilir turizmin doğru yapılmasının etkileri üzerine paneller ağırlıktaydı. İstihdam, sürdürülebilir turizmin toplumsal, kültürel, ekonomik etkileri ve MICE, sanat ve spor turizminin katkıları panellerle konuşuldu. İkinci günün dikkat çeken sunumu ise sürdürülebilir turizm örneğinin yolculuğu ile Alavya projesiydi.

Zirve bir çok yönden farkını panelleri ile de ortaya koydu ve Z kuşağını dinlemek adına Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden beş öğrencinin katıldığı bir panel de programa dahil edildi. Zirvenin etkili oturumlarından olan ’Söz Öğrencilerde’ tüm katılımcılar tarafından alkışlandı.

Sürdürülebilir etkinlik kriterlerine uygun olarak organize edilen etkinlik öncesinde davetiyelerde ve sosyal medya duyurularında katılımcılara toplu taşıma kullanma, su şişelerini yanlarında getirme gibi tavsiyelerde bulunuldu ve konuşmacıların transferleri ise elektrikli araç ile yapıldı. Karbon ayak izi de hesaplanan etkinlikte konuşmacılara ve sponsorlara ağaç dikim sertifikası verildi.

Sektörün önemli oyuncuları konuştu

TTYD Başkan Yardımcısı Naile Göçen Çukurova, TÜRYİD Başkanı Kaya Demirer, Divan Çevre ve Sürdürülebilirlik Müdürü Nur Çelik, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi - Fakülte Dekanı Prof. Dr. Süleyman Toy, Ovacık Köyü Kadın Tohum Derneği Kurucu Başkanı Fatma Denizci, Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, Malta Turizm Bakanlığı Genel Sekreteri Anthony Gatt, Zagreb Ülke Turist Bürosu Direktörü Ivana Alilovi, TGA Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, Akkomarka Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yeşilyurt, Plumemag Kurucusu Bihter Ayyıldız, Google Turizm Sektör Lideri Yeşim Öztekin, Yolculuk Terapisi Kurucusu Zeynep Boneval, Skal Türkiye Genel Sekreteri Emre Gezgin, Ahiler Kalkınma Ajansı Tibethan Memişoğlu, Oleolog, OLIVURLA marka sahibi Pelin Omuroğlu, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Mehmet Teoman Alemdar, Kariyer.net Chief Marketing Officer Ezgi Karğan, Alavya Oteli Kurucusu & Çevre gönüllüsü Rana Tabanca, Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı ve OMM Kurucusu Erol Tabanca, IBB Turizm Şube Müdürü Hüseyin Gazi Coşan, Sorumlu Turizm Enstitüsü Genel Sekreteri Patricio Azcrate Daz de Losada, ICVB Genel Müdürü Cemil Hakan Kılıç, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer ve Foto Muhabiri, Belgesel Yapımcısı Coşkun Aral ile her boyutu ile sürdürülebilir turizm konuşulduğu, on oturum, dört sunum ile gerçekleşen ve çıktılarının hazırlandığı Zirve, turizm endüstrisi için önemli bir yol haritası olacağını gösterdi.