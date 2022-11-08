Sürdürülebilir ulaşım BUÜ'de hayat buluyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörlüğü tarafındanKampüste Bir Bisiklet Turu etkinliği düzenlendi. Çok sayıda akademisyen ve öğrencinin ilgi gösterdiği organizasyonda ERASMUS+ Sports Without Waste Projesi’nin de açılışı yapıldı.

Programa BUÜ Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu, Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Turhan, Nilüfer Belediyesi ulaşım sorumlusu Erdinç Çamkerten, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden proje ortakları ENVERÇEVKO Ulusal NowWeMove Projesi Koordinatörü Öğr. Gör. Feridun Ekmekçi ile Öğr. Gör. Adnan Cangır, ENVERÇEVKO Derneği’nden Ali Kırbaş ile akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de katıldı.

Rektörlük A Salonu’nda yapılan törenle başlayan etkinlik açış konuşmalarının ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Feridun Ekmekçi,Öğr. Gör. Adnan Cangır ve ENVERÇEVKO Derneği’nden Ali Kırbaş’ın sunumlarıyla devam etti. BUÜ Bisiklet Topluluğu Başkanı Mert Teber’in topluluk çalışmaları hakkında bilgiler vermesinin ardından Nilüfer Belediyesi ulaşım sorumlusu Erdinç Çamkerten, kampüsteki NİLESPİT bisiklet istasyonları ile ilgili soruları yanıtladı. Talep doğrultusunda yeni istasyonların açılabileceğini belirten Çamkerten, öğrencilerin bisiklet kullanımında belirli kurallara uymaları halinde bisikletlerde yaşanan arızaların azalacağını belirtti.

Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu ve Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Turhan bisiklet kullanımının üniversitede daha fazla yaygınlaşmasını ve bisiklet dostu bir kampüs olmayı hayal ettiklerini vurguladı. Bisiklet kullanan kişilerin karbon ayak izlerinin düşeceğine, özellikle atıksız spor konusunda gösterecekleri özenin örnek olarak alınacağına işaret eden akademisyenler, proje çerçevesinde kampüste çeşitli atıksız spor etkinliklerinin gerçekleştirileceğini aktardı.

Törenin ardından katılımcılar bisikletleriyle, BUÜ Bisiklet Topluluğu öğrencilerinin öncülüğünde kampüste yaklaşık 6 kilometrelik bir parkurda bisiklet turu yaptı. Kampüste düzenlenen bisiklet turu etkinliği renkli görüntülere sahne olurken, kampüsteki yayaların ve araçların ilgisiyle karşılaştı.