Sürdürülebilirliğe odaklanan girişimler Grow Up Sahne'de yer aldı

TAKİP ET

BTM’nin Grow Up programından mezun olan 10 girişimci, düzenlenen sahne etkinliğinde sunum yaptı. BTM’nin tematik programları arasında yer alan etkinlik, fırsat eşitliği sağlamak, ekosistemdeki çeşitliliği teşvik etmek ve sürdürülebilir geleceği desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.

Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) iş birliği ile yürütülen ‘Grow Up: Türkiye’de Start-up Ekosistemi Çeşitliliğinin Desteklenmesi’ projesinin sahne etkinliği gerçekleşti. Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP- Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında, proje süresince destek alan 10 girişimci sunum yaptı.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi BTM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman ve BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı ile GIZ İş Geliştirme ve Girişimcilik Bölüm Yöneticisi Onur Arcan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan program, Grow Up’ın Proje Koordinatörü Başak Güröz’ün proje kapsamında gerçekleşen faaliyetleri ve çıktılarını aktardığı bilgilendirme sunumu ile devam etti.

Projenin hedef sektörlerinden Gıda, Tarım ve Yeşil Girişimcilik temalarını da konu alan ‘Yeşil Gelecek: Eko-Girişimciliğin İlerlemesi ve Destek Yolları’ konulu bir panel de gerçekleştirildi. BTM Kıdemli İş Geliştirme Uzmanı Zübeyde Ağsakallı’nın moderatörlüğünde düzenlenen panele EKSİM Holding Ar-Ge ve Dijital Süreç Yönetimi Direktörü Dr. Mustafa Çelikpençe, TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) İklim Teknolojisi Elçisi Emrah İnce ve Wastespresso Kurucu Ortağı Cavid Bayramlı panelist olarak katıldı. Etkinlik BINA Incubator Program Müdürü Muhammed Yasin Elmadit’in "Türkiye’de Girişimcilik Ekosistemi: Farklılıkların Gücü" başlıklı konuşmasıyla sonlandı.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında faaliyetlerine başlayan Grow Up projesinin birinci etabında iş modelini kurmuş 28 girişim yer alırken, ikinci etabında ise fikir aşamasındaki 56 kadın girişimci desteklendi. Girişimcilik ve sosyal uyum faaliyetleri yoluyla Türkiye’deki girişimcilerin niteliklerini artırmayı ve fırsat eşitliği sağlamayı amaçlamayan Grow Up kapsamında start-up’ların iş kurma, iş kapasitesini geliştirme, sürdürülebilirlik becerileri geliştirildi ve yol haritaları belirlendi. Program sürecinde eğitimlerin yanı sıra, odak grup toplantıları, paneller, çalıştaylar, fuar katılımı ve mentor eşleştirmeleri gerçekleştirildi.

“Dünyada ilk 5’e giren bir startup merkezi olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz”

Bugüne kadar 8 bin 500’den fazla girişimciye ve 5 binden fazla girişime destek verdiklerini söyleyen BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, “Grow Up programıyla özellikle tarım, gıda ve yeşil dönüşüm alanında çalışmalar yapan kişileri, girişimcilik ekosistemine kazandırmayı ve bu alanlarda nitelikli girişimleri ekosistemle buluşturmayı amaçlıyoruz. BTM olarak yaş ve sektör ayrımımız bulunmuyor ancak Grow Up programında özellikle sektör olarak tarım, gıda ve yeşil dönüşüm gibi belirli temalara odaklandık. Grow Up Programı’nı başlatırken sürdürülebilir bir dünya vizyonu ile yola çıktık. Bu nedenle de tarım, gıda ve yeşil dönüşüm odaklarını temel aldık. Dünyada ilk 5’e giren bir start-up merkezi olarak sadece ülkemize değil, tüm dünyadaki ekosisteme karşı bir sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Girişimcilik projelerine destek sağlıyoruz”

Grow Up projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan GIZ İş Geliştirme ve Girişimcilik Bölüm Yöneticisi Onur Arcan, “Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen GİZ tarafından uygulanan PEP Projesi olarak, Türkiye’deki girişimcilerin kapasitelerini artırmayı hedefleyerek girişimcilik projelerine destek sağlıyoruz. BTM iş birliğiyle yürüttüğümüz bu projede, farklı sektörlerden gelen girişimlere destek vermek ve ekosisteme katkı sağlamak bizi son derece memnun etti. Gençlerin, kadınların ve göçmenlerin de girişimcilik ekosistemine dahil olmasını, fırsat eşitliği ve ekosistemin daha da zenginleşmesi açısından önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.