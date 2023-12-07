Sürdürülebilirlik çalışmalarıyla öne çıkan İGÜ'den, GreenMetric 2023 başarısı

“GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması 2023” listesi açıklandı. Geçtiğimiz yıl ilk kez GreenMetric sıralamasında yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), bu yıl GreenMetric 2023 listesinde Türkiye vakıf üniversiteleri sıralamasında 14’üncü sırada derecelendirildi. Çevresel sürdürülebilirlik alanında yaptığı önemli çalışmalarla dikkat çeken İGÜ, başarısını bir kez daha kanıtladı.

2010 yılında Endonezya’da kurulan, yeşil kampüs ve çevresel sürdürülebilirlik üzerine çalışmalar yapan “UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması 2023” listesi açıklandı. Çevre bilinci konusunda küresel bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan GreenMetric; kampüs yerleşimi ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım, eğitim ve araştırma olmak üzere üniversitelerin sürdürülebilirlik çalışmalarını 6 kritere göre değerlendiriyor. İlk defa geçtiğimiz yıl GreenMetric sıralamasında yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 2023 yılında puanını 935 puan artırarak toplamda 5635 puanla dünyada 674’üncü sıraya yerleşti. 6 kriterin dikkate alındığı toplam puanda Türkiye sıralamasında geçen yıla göre 7 sıra atlayarak tüm üniversiteler arasında 58’inci sırada yer alırken; Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Gelişim Üniversitesi, GreenMetric 2023 sıralamasında da vakıf üniversiteleri arasında öne çıktı. İGÜ, vakıf üniversiteleri arasında 37’nci sıradan tam 23 basamak yükselerek 14’üncü sırada yer aldı.

Sürdürülebilirlik çalışmalarıyla öne çıkan İGÜ, “Enerji ve İklim Değişikliği” kategorisinde ise Türkiye’de 21’inci sırada derecelendirilerek önemli bir başarı elde etti.

“Çalışmalarımızı iklim ve sürdürülebilirlik ekseninde oluşturarak anlamlı bir katma değer sağlıyoruz”

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nı benimseyerek, çevresel sürdürülebilirlik başta olmak üzere her alanda sürdürülebilirlik çalışmalarına önem veren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik uygulamalarda bulunurken; enerji ve atık yönetimi kapsamında evrensel bir sorumluluk bilinciyle ilerliyor. 2022 yılından günümüze yüzde 100 yeşil enerji kullanarak yeşil kampüs çalışmalarını hızlandıran İGÜ, “Enerji ve İklim Değişikliği” kategorisinde Türkiye üniversiteleri sıralamasında 21’inci sırada yer alarak başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu. İGÜ’nün “Araştırma Üniversitesi” vizyonuyla ilerlemesinin yanında sürdürülebilirlik bilinci ve uygulamalarıyla projelerine yön veren bir üniversite olduğunu belirten İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, “İlk olarak geçtiğimiz yıl GreenMetric sıralamasında yer alan üniversitemiz, önceki yıla göre tüm kategorilerde hızla yükseldi. Sorumlu üretim ve tüketim bilinciyle ilerleyip, çalışmalarımızı iklim ve sürdürülebilirlik ekseninde oluşturarak anlamlı bir katma değer sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında hem ulusal hem de uluslararası çalışmalarımız ve başarılarımızla yaşadığımız gezegene olan sorumluluk bilinciyle ilerliyoruz. Bu konudaki hassasiyetimiz ve aktif çalışmalarımızla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya da hak kazandık. Üniversitemizde, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında; atık yönetim sisteminin daha etkin yürütülmesi, yağmur hasadı, ulaşım, eğitim ve araştırma alanlarındaki interaktif faaliyetler ile gelecek yıllarda daha üst sıralarda yer almayı hedefliyoruz.” dedi.

Sürdürülebilirlik çalışmalarına önem veren İGÜ, 2022 yılında ilk defa Sürdürülebilirlik Durum Raporunu, bu yıl Sürdürülebilirlik Raporu 2023’ü yayımladı.