Suriye'de depremdeki can kaybı bin 250'ye ulaştı

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde can kaybının bin 250’ye, yaralı sayısının ise 2 bin 54’e yükseldiği bildirildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’nin Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de hissedilen depremlerde can kaybı artıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının bin 250’ye, yaralı sayısının ise 2 bin 54’e yükseldiği bildirildi.