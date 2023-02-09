Suriye'de depremdeki can kaybı bin 347'ye ulaştı

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde can kaybının bin 347’ye, yaralı sayısının ise 2 bin 295’e yükseldiği bildirildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’nin Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de hissedilen depremlerde can kaybı artıyor. Suriye Sağlık Bakanı Hassan Al-Ghobash düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, can kaybının bin 347’ye, yaralı sayısının ise 2 bin 295’e yükseldiğini bildirdi. Hastanelerin ve tüm sağlık kurumlarının, tıbbi destek sağlamak için zamana karşı bir yarış içinde çalıştığını söyleyen Al-Ghobash, deprem bölgesine hem tıbbi destek hem de ekip gönderen ülkelere teşekkür etti. Al-Ghobash, Birleşmiş Milletler (BM) dahil diğer uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunarak, yaşanan insani krize çözüm bulunmasını istedi.