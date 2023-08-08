Suriye'de YPG'ye katılan Alman vatandaşı, Irak'taki PKK kamplarında etkisiz hale getirildi

Türk Güvenlik Güçlerince PKK Kamplarının bulunduğu Irak/Gare-Sedare alanına 25 Kasım 2019'da düzenlenen hava harektında etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin Elefteria Hambi Kod Eva Maria Steiger olduğu ortaya çıktı.

Suriye'de YPG'ye katılan Alman vatandaşı, Irak'taki PKK kamplarında etkisiz hale getirildi
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1988 Almanya doğumlu olan Elefteria Hambi Kod Eva Maria Steiger’in 2018 yılında Suriye/Derik alanından YPG’ye katıldığı öğrenildi.

Güvenlik uzmanları; YPG üniformalı fotoğrafları bulunan Elefteria Hambi Kod Eva Maria Steiger’in YPG adına Suriye’de faaliyet gösterirken, PKK kamplarının bulunduğu Irak Gare alanında etkisiz hale gelmesini, PKK/KCK ile PYD/YPG arasındaki organik bağı bir kez daha ortaya koyduğuna işaret ediyorlar.