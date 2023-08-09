Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Editör
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı duyuruldu. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.